Vertice a Roma tra Meloni, Salvini e Tajani: "Riunione di routine"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato nella serata di venerdì 27 marzo i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Lo confermano all'agenzia di stampa Ansa qualificate fonti di governo, spiegando che si è trattato di una delle riunioni di routine per fare il punto sull'attività di governo. Il vertice si è tenuto nella residenza romana della premier.