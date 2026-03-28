Lo confermano fonti di governo

Vertice a Roma tra Meloni, Salvini e Tajani: "Riunione di routine"

L'incontro si è tenuto nella residenza della premier nella Capitale

28 Mar 2026 - 19:37
© Ansa

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato nella serata di venerdì 27 marzo i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Lo confermano all'agenzia di stampa Ansa qualificate fonti di governo, spiegando che si è trattato di una delle riunioni di routine per fare il punto sull'attività di governo. Il vertice si è tenuto nella residenza romana della premier.

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