Vertice a Roma tra Meloni, Salvini e Tajani: "Riunione di routine"
L'incontro si è tenuto nella residenza della premier nella Capitale
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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato nella serata di venerdì 27 marzo i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Lo confermano all'agenzia di stampa Ansa qualificate fonti di governo, spiegando che si è trattato di una delle riunioni di routine per fare il punto sull'attività di governo. Il vertice si è tenuto nella residenza romana della premier.