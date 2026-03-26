Turismo, il ministero a Giorgia Meloni: "Incarico ad interim"
La premier ha ringraziato con una nota Daniela Santanchè: "Ha lavorato con grande dedizione"
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Via Daniela Santanchè, al ministero del Turismo arriverà Giorgia Meloni. Alla premier, come si legge dal decreto controfirmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stato affidato il dicastero ad interim. Una scelta condivisa con il capo dello Stato durante una telefonata nel pomeriggio.
Meloni, ministra ad interim
Sarebbe stata Giorgia Meloni stessa, ha spiegato in una nota Palazzo Chigi, a "proporre l'assunzione dell'interim del ministero del Turismo". Una opzione accettata da Mattarella, che ha firmato sia per accettare le dimissioni di Santanchè che per conferire l'incarico a Meloni.
La nota su Santanchè: "Lavorato con grande dedizione"
Allo stesso tempo, la premier ha anche pubblicato il primo messaggio ufficiale da quello in cui "auspicava" le dimissioni di Daniela Santanchè, ringraziando la ormai ex ministra: "La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolge un ringraziamento al ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano". La nota aggiunge: "Il governo continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell'economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all'Italia".