Turismo, il ministero a Giorgia Meloni: "Incarico ad interim"

Allo stesso tempo, la premier ha anche pubblicato il primo messaggio ufficiale da quello in cui "auspicava" le dimissioni di Daniela Santanchè, ringraziando la ormai ex ministra: "La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolge un ringraziamento al ministro Santanchè, che in questi anni ha lavorato con grande dedizione e ha assicurato il proprio contributo alla ripresa e al rilancio del turismo italiano". La nota aggiunge: "Il governo continuerà a lavorare per sostenere e valorizzare un asset strategico dell'economia nazionale, che assicura prosperità, benessere e prestigio internazionale all'Italia".