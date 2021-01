Governo, Conte accetta le dimissioni dei ministri di Italia Viva: "Renzi ha scelto la crisi, grave danno al Paese"

"Sono sinceramente rammaricato, e credo di potere interpretare anche i vostri pensieri", ha dichiarato Conte aprendo il Cdm.

"Ho provato fino all'ultimo" - "Ho provato fino all'ultimo minuto utile a evitare questo scenario, e voi siete testimoni degli sforzi fatti in ogni sede, ad ogni livello di confronto", ha proseguito il numero uno di Palazzo Chigi. "Ancora due giorni fa e oggi ho ribadito che avevo preparato un lista di priorità per un confronto da fare non appena approvato il Recovery, in serata le misure anti-Covid, la proroga dello stato di emergenza, giovedì lo scostamento di bilancio".

"Non mi sono mai sottratto al confronto, ma il terreno è minato" - Conte ha poi affermato: "Non ci siamo mai sottratti a un tavolo di confronto, anche se oggettivamente diventa complicato un confronto quando il terreno è disseminato continuamente di mine difficilmente superabili".

"Ho aperto a un tavolo di legislatura, ma sono arrivate le dimissioni di Iv" - Il Paese "sta guardando la drammatica situazione che stiamo vivendo, ho offerto la disponibilità a un tavolo di legislatura, eppure di fronte a questa disponibilità ci sono state comunque le dimissioni delle ministre", ha aggiunto il presidente del Consiglio.

Renzi: "Nessuna pregiudiziale su Conte" - "Un nuovo governo Conte? Non abbiamo veti su nessuno, né pregiudizi su alcuno - ha affermato Matteo Renzi -. Andare in Parlamento non è una concessione ma un elemento fondamentale. Se vorrà venire, ci troverà in Parlamento. A lui la scelta. Ma come non c'è alcun veto o pregiudizio da parte nostra, sia chiaro che sia per questa maggioranza che per una eventuale forma diversa non c'è un solo nome per Palazzo Chigi. Chi dice 'o tizio o voto' è irresponsabile".

La lettera delle ministre di Italia Viva a Conte: "Dimissioni per dignità e libertà" - "Lasciare un incarico di governo richiede lunghissime, dolorose e assai profonde considerazioni. Abbiamo deciso di rimettere il mandato in nome della dignità e della nobiltà della politica e della nostra libertà e responsabilità individuale". Lo scrivono nella lettera di dimissioni, inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto. "Il nostro obiettivo non è ottenere un incarico di governo in più, ma avere un'azione di governo più efficace per gli italiani. Se per uscire da questo immobilismo serve un atto di responsabilità, siamo i primi a compiere questo passo, augurandoci che possano così realizzarsi le condizioni per una nuova e diversa fase per il nostro Paese, guidata da un governo capace di rispondere prontamente ai bisogni dei nostri cittadini, famiglie e imprese".

Orlando: "Governo senza Conte difficile da spiegare a italiani" - Al fianco di Giuseppe Conte si sono schierati diversi esponenti delle forze politiche, a partire dal vicesegretario del Pd, Andrea Orlando. "Un governo senza Conte? Noi non siamo disponibili ad andare oltre il perimetro di questa coalizione: tutte le iniziative che assumeremo le assumeremo in rapporto con Conte e gli alleati della maggioranza. Crediamo che agli italiani sia difficile spiegare perche' dovremmo abbandonare Conte. Mi pare un salto nel vuoto senza giustificazione".

Franceschini: "L'attacco a Conte è all'intero governo" - In Consiglio dei ministri il ministro Dario Franceschini, capodelegazione del Pd, haribadito "che chi attacca il presidente del Consiglio attacca l'intero governo e Giuseppe Conte sta servendo con passione e dedizione il proprio Paese nel momento più difficile della storia repubblicana".

Crimi e Bonafede: "M5s è per il bene del Paese, avanti con Conte" - Anche il capo politico del M5s, Vito Crimi, ha confermato il suo appoggio al premier. "In questo momento di crisi non può esserci altro pensiero che continuare a lavorare per il bene del Paese e dei cittadini. Il M5s c'è e farà la sua parte. Andiamo avanti con Conte". Sostegno ribadito anche dal capodelegazione 5 Stelle Alfonso Bonafede: "Si va avanti con Giuseppe Conte.

Zingaretti: "C'è un Paese da ricostruire, avanti con Conte" - Anche il leader del Pd, Nicola Zingaretti, ha rinnovato il suo sostegno a Conte: "In questi mesi durissimi l'Italia ha potuto contare sul grande impegno di Giuseppe Conte e della squadra di governo. Ora c'è un Paese da ricostruire, avanti con Conte".