Governo, Boschi: “Non ho chiesto posti per me. Importante non aumentino tasse, non ci interessano le poltrone"

“Non abbiamo chiesto posti, io stessa non ho chiesto nulla per me”. Così Maria Elena Boschi, fedelissima di Matteo Renzi, parla dalla festa nazionale dell’Unità di Ravenna della formazione del nuovo governo Pd-M5S, intervistata da “Stasera Italia”. “Per noi è importante che non aumentino le tasse – aggiunge Boschi – Non ci interessa che aumentino le poltrone”. E sulla possibilità di una fuoriuscita dei renziani dalla compagine dem, Boschi non si sbilancia: “Noi siamo del Pd e nel Pd. Adesso si parla di un ritorno di Bersani, di Dalema. Se cambiano le condizioni ne discuteremo, tra noi e con Zingaretti”.