Governo, Boschi: spero Di Battista non lavori per fallimento

"Di Battista dice che Zingaretti è terrorizzato da Renzi? Lui deve occuparsi del M5s, stia tranquillo che per quanto riguarda il Pd noi abbiamo garantito che lavoriamo nell'interesse del Paese, secondo gli impegni assunti in direzione". Lo ha detto Maria Elena Boschi, aggiungendo: "Spero che non lavori per far saltare una possibile nuova maggioranza, le accuse ingiuste e le offese del passato adesso le metto da parte per il bene dell'Italia".