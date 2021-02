Governo, Boschi a Tgcom24: "Piano vaccini priorità per salute e crescita"

Tgcom24

"Il piano vaccini è la priorità per la salute e per l'economia". Lo ha detto a Tgcom24 la capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi in vista della formazione del nuovo governo con Mario Draghi e ha spiegato: "E' importante intervenire in fretta sulle scuole". E sulla crisi aperta sull'esecutivo Conte: "Noi abbiamo posto dei temi, dal vaccino allo sblocco dei cantieri. Abbiamo fatto una scelta di grande serietà con le dimissioni".