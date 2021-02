Draghi ottiene i sì di Berlusconi, Salvini e Zingaretti | Meloni dice no, M5s aspetta Rousseau

Il giorno dei big. Mario Draghi conclude il secondo giro di consultazioni con i partiti accogliendo i leader, segno che la chiusura del cerchio è a un passo. Nelle sale di Montecitorio il premier incaricato incassa l' appoggio di Forza Italia , Lega e Pd ma deve prendere atto del no ribadito da Fratelli d'Italia. Tutto sospeso per il Movimento 5 stelle. Dopo l'incontro con Draghi Grillo annuncia il rinvio del voto su Rousseau .

Lo scenario è ancora fluido ma per l'ex Bce si dipanano gli ultimi dubbi: lo schema resta di una ampia maggioranza che va da Forza Italia al Pd, a Italia Viva e Lega. Anche tra le componenti del Misto tutti appoggiano il tentativo caldeggiato dal Colle, mentre resta all'opposizione, anche se costruttiva, Fratelli d'Italia.

Resta ancora il dubbio Cinquestelle, che prima di aderire all'operazione consultera' la base con un voto sulla piattaforma Rousseau, voto slittato, come ha annunciato Grillo in un video, "in attesa che Draghi parli pubblicamente". In ogni caso, al termine dell'incontro a Montecitorio, Vito Crimi ha detto di aver trovato. "nelle proposte messe in campo da Draghi, una serie di spunti che avevano anticipato nelle precedenti consultazioni. Ma la piu' importante e' che abbiamo insistito sulla creazione di un super ministero per la transizione energetica, l'ambiente e il trasporto".

In attesa che venga tratto il dado pentastellato ci sono i sì acclarati. Come quello di Silvio Berlusconi, questa volta giunto a Roma per incontrare Draghi. "Noi faremo la nostra parte con lealtà e spirito costruttivo: la gravità dell'ora impone a tutti di mettere da parte i calcoli, le tattiche, gli stessi interessi elettorali per mettere al primo posto la salvezza del Paese. Se questo avverrà, sono certo che l'Italia riuscirà ancora una volta a risollevarsi e ad andare avanti" ha detto il leader di Forza Italia.

Di nomi, pero', nessuno ha parlato. Al massimo di temi, come la progressivià' della riforma del fisco, di cui Draghi ha discusso con i partiti. Escludendo l'ipotesi di passare a un'aliquota unica (principio cardine della flat tax), optando per una rimodulazione, senza aggiungere nuove imposte. Punto sul quale c'è sintonia con il Partito democratico. "Abbiamo trovato molto positiva la scelta dell'europeismo del nuovo governo, dei valori base della sfida europea. Ci ritroviamo molto nella prospettiva dell'integrazione europea verso un'ulteriore cessione di sovranità", dice infatti Nicola Zingaretti.

Che si ritrovera' a condividere l'esperienza con Matteo Renzi, che intanto esulta con i suoi di Iv: "Draghi ha detto tutte cose che ci rappresentano perfettamente, sara' un piacere ascoltarlo in Aula, ve lo garantisco". A 'bilanciare' sara' la probabile presenza di Leu, che sposa posizioni piu' aperturiste: "Ci riserviamo di fare le nostre scelte nel momento in cui sara' presentato il programma e sara' definito il profilo del governo", dice la capogruppo al Senato, Loredana De Petris. Conferma la sua adesione invece la Lega, con Matteo Salvini sempre piu' convinto dell'appoggio al nuovo governo. "E' stato un incontro utile, proficuo e positivo spero nessuno si metta di traverso", dice il segretario del Carroccio dopo le consultazioni, tornando sul tema dei 'veti'. Non ha posto condizioni, ne' avanzato richieste per posti in squadra, ma "sul tema del contrasto all'immigrazione chiediamo che le politiche siano di stampo europeo, che tratti la gestione come lo fanno altri Paesi. Una buona gestione dei confini, dell'integrazione e contrasto al traffico degli esseri umani".

Mercoledì Draghi completera' il giro di consultazioni con i rappresentanti degli enti locali, Anci, Regioni e Upi. Poi toccherà a Confindustria, sindacati e i rappresentanti delle confederazioni produttive. Il timing è scandito, ma non è chiaro ancora quando salirà al Colle per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri..