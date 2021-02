Governo Draghi, è il giorno dei "big" al secondo giro di consultazioni

"Questo governo ci costringerà a ripensarci. A inventare una politica che non sia più basata sullo scontro amico-nemico, destra-sinistra. Perché è il momento di deporre le armi e cercare quello che ci unisce e non quello che ci divide". Così Maurizio Lupi, leader di Noi per l'Italia, in un'intervista al Corriere della Sera. "E' come nel Dopoguerra", afferma. Draghi per Lupi "sicuramente è un personaggio autorevolissimo, forse l'unico che poteva assumere il compito che gli ha dato il capo dello Stato: formare un governo di alto profilo, che affronta l'emergenza e che non deve identificarsi in formule politiche. Detto da milanista: Mattarella ha chiamato dalla panchina Ibrahimovic. Adesso tocca a noi".