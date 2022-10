Governo, Bonomi (Confindustria): serve serietà, no flat tax immaginifiche

"Non possiamo permetterci immaginifiche flat tax e prepensionamenti.

Non vogliamo negare ai partiti di perseguire le promesse elettorali ma oggi energia e finanza pubblica sono due fronti emergenza che non possono ammettere follie per evitare l'incontrollata crescita di debito e deficit". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, aggiungendo che "serve da parte del governo una generale vasta convergenza sulle scelte, anche con le forze di opposizione". "C'è bisogno di serietà, unità e responsabilità su energia e finanza pubblica", ha concluso.