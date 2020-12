Governo, Berlusconi: "Ridare la parola agli italiani il prima possibile"

agenzia

"Se dovesse esserci una crisi noi ci rimetteremmo alla saggezza del Capo dello Stato. Pensiamo che la parola debba essere data agli italiani il prima possibile". E' quanto afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, aggiungendo: "Sta al Presidente della Repubblica dire se ci sono le condizioni per una maggioranza di centrodestra o per andare alle urne. Non sosterremo questo governo nella maniera più assoluta".