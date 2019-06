Governo, attesa per il discorso del premier Conte

Il premier Giuseppe Conte lima il discorso agli italiani che pronuncerà nel pomeriggio di lunedì dopo ore di silenzio per evitare il baratro della crisi. Responsabilità e dignità saranno due parole chiave. Matteo Salvini, deciso a usare la forza del suo 34% alle Europee, punta sui ballottaggi per valutare se far saltare il banco. Luigi Di Maio, dopo la sconfitta elettorale, cerca di ricompattare il Movimento.