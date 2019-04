Governo a rischio, Di Maio: “La Lega è un po’ nervosa. Siri deve dimettersi”

Ci sono difficoltà al governo, tra gli insulti di Matteo Salvini alla sindaca Raggi a Siri indagato per corruzione. Luigi Di Maio, in collegamento con “Dritto e Rovescio”, affronta i temi caldi di questi ultimi giorni. “La Lega in questo periodo è un po’ nervosa e quando si sente in difficoltà prova a spostare l’attenzione, ma sui grandi temi e sul lavoro abbiamo fatto grandi cose. Dimostrazione ne sono le 40mila card del reddito di cittadinanza già erogate”.



Il vicepremier pentastellato, poi, torna proprio sul caso che ha coinvolto Armando Siri, Sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti: “Dovrebbe dimettersi perché è indagato per corruzione – spiega Di Maio – se poi, dopo che la giustizia avrà fatto il suo corso, risulterà innocente, tornerà a svolgere il compito di sottosegretario”.