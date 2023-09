Giustizia, Nordio: "Nessuno slittamento sulla riforma"

"Non c'è nessuno slittamento" nella tempistica della riforma della Giustizia.

Lo conferma il ministro Carlo Nordio al Forum Ambrosetti. "Abbiamo portato un cronoprogramma, è già stato approvato dal Cdm in una prima parte. Ha comportato delle proposte sulle riforme del codice e diritto penale, come l'abolizione dell'abuso d'ufficio. Una seconda parte sarà presentata a breve forse in via urgenza. Ci sono poi - spiega Nordio - altre riforme di carattere costituzionale come le carriere dei magistrati che esigono tempi più dilatati. Ma la nostra priorità è la giustizia civile: la lentezza della giustizia costa all'Italia più di due punti di Pil".