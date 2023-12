Guido Crosetto in Aula alla Camera: "Fiducia nei magistrati, ma interventi gravissimi"

"Sono profondamente colpito dal tentativo di mistificazione delle mie parole - ha detto -. Non ho detto che a me raccontano di incontri segreti, di cospirazioni. Do lettura di alcuni interventi pubblici che io reputo gravissimi sulla questione giustizia. Io ho totale fiducia nella magistratura ma so discernere, mi riferisco ad alcune cose pubbliche che ho sentito in cui qualcuno ha parlato di una magistratura che deve avere 'una fisiologica funzione antimaggioritaria a tutela dei diritti'".

"Apro - ha proseguito il ministro un tema di cui dobbiamo discutere prima o poi: questo scontro tra politica e magistratura dovrà finire. Io ho trovato alcuni magistrati - ho sentito esponenti di Area - che vedono nel governo un attacco alla magistratura, quasi che non voglia farla lavorare. C'è chi ha detto che il ruolo della magistratura deve essere quello di riequilibrare la volontà popolare. Ma chi ha responsabilità deve essere terzo: pensate se questa frase l'avesse pronunciata un generale o un prefetto".

Crosetto ha quindi rilevato che contro di lui "in questi giorni è stato messo su un plotone di esecuzione ad personam: trasmissioni, insulti, interpretazioni malevole delle mie parole". E quindi, rivolgendosi a Della Vedova: "Stia tranquillo, quando ho elementi per denunciare vado a denunciare. In questo caso era una cosa molto più semplice: una riflessione da fare in questo luogo. Poi parleremo anche di altri numeri che non sono quelli dello scontro fra politica e magistratura: di 30.778 innocenti finiti in manette negli ultimi vent'anni, tutti sconosciuti; parleremo delle scarse dotazioni che hanno i magistrati per fare il loro lavoro. Se volete che venga verrò mille volte in Parlamento, non ho nulla da cui difendermi, l'unica cosa che chiedo è il rispetto dovuto a storia e persone".

Crosetto ha quindi chiarito di non aver mai interferito con le attività dei carabinieri: "Io ho parlato non come capo dei carabinieri, che dipendono gerarchicamente dal ministro della Difesa, ma funzionalmente dal ministro dell'Interno. Almeno studiate!". Infine, il ministro ha rilevato che "in Aula c'è poca gente. Ringrazio Schlein e Conte per la loro presenza. Hanno dimostrato che era vera la loro attenzione, mi è dispiaciuto che tanti di quelli che in questi giorni avevano detto che era grave non ci fossero questa mattina".