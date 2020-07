Giusta riforma di abilitazione forense, nuovi incontri istituzionali a Roma

Secondo ciclo di incontri istituzionali a Roma per Upavv. L’associazione di praticanti avvocati, ormai nota a livello nazionale per la sua battaglia a favore di una giusta riforma di abilitazione forense, per il 21 e 22 luglio annuncia che sia la presidente Claudia Majolo che la vicepresidente (e responsabile regionale della Sicilia) Carmen Savasta, daranno il via ad una seconda fase di incontri, in cui si predisporrà un’azione concreta da mettere in campo. "La riforma va fatta e va fatta ora - spiegano Majolo e Savasta - e i praticanti che hanno sostenuto gli scritti a dicembre 2019 stanno vivendo una giustizia indicibile, rispetto anche alle altre categorie professionali”.