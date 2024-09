Il neo ministro della Cultura, Alessandro Giuli, rispondendo alla Camera a una interrogazione di Italia Viva, ha dichiarato di non sentirsi "affatto offeso dalle scelte fatte dell'ex ministro Sangiuliano che mi ha preceduto". Pochi minuti prima di dimettersi, Sangiuliano aveva indicato i nomi dei componenti della commissione ministeriale per la concessione dei contributi per progetti cinematografici.