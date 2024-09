Alessandro Giuli, giornalista e scrittore: chi è il nuovo ministro della Cultura

Nato a Roma il 27 settembre del 1975, Giuli ha studiato filosofia. È autore di diversi saggi e pubblicazioni come "Dadafleur", "Nigredo", "Il Passo delle Oche", "E venne la Magna madre: i riti, il culto e l'azione di Cibele Romana". Ha iniziato la carriera giornalistica in alcune testate locali per poi andare al Foglio, dove è diventato professionista nel 2004. È stato nominato prima vicedirettore nel 2008 e poi condirettore fino al 2017.