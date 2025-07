Meloni: "Salute e sicurezza sul lavoro priorità del governo"

"Garantire la salute e la sicurezza sul lavoro è una priorità dell'azione di questo governo e lo testimoniano i tanti provvedimenti che abbiamo adottato fin dall'insediamento". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un video-messaggio alla presentazione della Relazione annuale dell'Inail. "Il nostro scopo - ha sottolineato - è quello di dare vita, anche grazie al dialogo proficuo con le organizzazioni sindacali e con chi ogni giorno si occupa di questi temi, a un piano straordinario di interventi per la salute e la sicurezza sul lavoro che sia in grado di rafforzare la nostra azione comune e di renderla più incisiva".