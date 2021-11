Giorgia Meloni: "Per mia figlia il vaccino è più rischioso del Covid"

"Non vaccino mia figlia Ginevra perché per lei il vaccino è più rischioso del Covid". A "Quarta Repubblica", Giorgia Meloni ha esposto i suoi dubbi sulle vaccinazioni Covid per i bambini. Per la leader di "Fratelli d'Italia" il vaccino presenta più rischi della stessa malattia, come ha dichiarato nello studio di Nicola Porro: "Un bambino ha le stesse probabilità di morire di Covid che di essere colpito da un fulmine - spiega la Meloni - Per questo ho deciso di non vaccinare Ginevra".

Per quanto riguarda gli adulti, invece, secondo Meloni i benefici superano i rischi: "Il vaccino è utile soprattutto per gli adulti e per i soggetti immunodepressi - ha aggiunto - Io stessa mi sono vaccinata e a mia madre ho detto di fare la terza dose".