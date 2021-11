Fisco, Meloni: "No cartelle esattoriali se stato d'emergenza prorogato"

Ansa

"Se mi chiudi non mi chiedi" e così "le cartelle esattoriali si mandano sei mesi dopo la fine dello stato d'emergenza". Lo dice la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, spiegando che in caso di proroga dell'emergenza "non si può chiedere ai cittadini di pagare 5 milioni di cartelle esattoriali". Secondo la Meloni, infatti, l'emergenza "non ci può essere per tutto tranne che per il Fisco".