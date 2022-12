Giorgia Meloni in partenza per l'Iraq: "Onore ai militari italiani"

"L'Italia ha il comando della missione Nato - ha quindi spiegato il presidente del Consiglio, incontrando i parlamentari di FdI -. Ci sono altri 4-5 ministri in partenza per altrettanti teatri dove sono impegnati i nostri militari. E' un gesto simbolico per dare un segnale importante a queste persone che sicuramente si sacrificano più di noi".

All'annuncio del premier tutti i deputati e senatori di Fratelli d'Italia, riuniti nell'auletta dei gruppi alla Camera per gli auguri di Natale, si sono alzati in piedi per tributarle un lungo applauso. "Questa standing ovation è per loro", ha detto il presidente del Consiglio.