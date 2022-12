Shoah, Meloni: "Le leggi razziali furono un'ignominia"

"Le leggi razziali furono un'ignominia".

Lo ha detto il premier Giorgia Meloni alla cerimonia di accensione del Caldelabro al Museo ebraico di Roma. Gli ebrei, ha affermato, "hanno superato tante avversità e la loro identità ha consentito loro di fare quello che altri non sono stati in grado di fare. L'identità non è escludente. Voi siete parte fondamentale dell'identità italiana e questo significa che l'identità non esclude ma aggiunge, rafforza tutti quanti".