Giorgia Meloni: "Non ci sono molte risorse, dobbiamo spenderle tutte"

Il premier ha anche parlato del sistema sanitario e delle risorse in campo. "Penso che l'obiettivo principale sia la sostenibilità del Sistema sanitario in un quadro complesso - ha detto Meloni -, che vede l'incremento dell'età media e l'aumento delle patologie collegate all'età, il costo elevato di farmaci innovativi, e diversi altri fattori. Sarebbe miope concentrare la discussione solo sull'aumento delle risorse: dobbiamo invece concentrarci su un discorso più ampio, capendo come le risorse vengono spese. Siamo pronti a fare questo lavoro molto importante e difficile e sono certa che avremo al nostro fianco le Regioni e le Province autonome con le loro fondamentali competenze. Il nostro sistema di welfare non puo' reggere se abbiamo la popolazione che continua a invecchiare e sempre meno persone che possono sostenerle, dobbiamo investire sulla natalita'". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Festival delle Regioni a Torino.

"Sulla natalità e sulla demografia vanno dati segnali, non è tema ideologico: il nostro sistema di welfare non può reggere se abbiamo una popolazione che continua a invecchiare da mantenere e sempre meno persone a lavorare per mantenerle", ha detto ancora Giorgia Meloni a proposito degli interventi per la prossima manovra. Le risorse a disposizione, dice, saranno "concentrate a sostenere il potere di acquisto, confermare il taglio del cuneo contributivo e cercare se possibile di fare passi avanti". Con un orizzonte di legislatura, "si possono cadenzare gli interventi, si può fare una strategia, le priorità sono molte e le risorse sono poche".

"Nessuno scontro con la magistratura, dico solo quello che penso"

"Non c'è nessuno scontro con la magistratura. Dico quello che penso, è un tema che riguarda una sentenza specifica", ha detto Giorgia Meloni a proposito della polemica nata dopo una sentenza a Catania in cui viene messo in discussione il decreto sui migranti. "La magistratura è libera di disapplicare una legge del governo e il governo è libero di dire che non è d'accordo. Perché a me la motivazione con la quale si rimette in libertà un immigrato irregolare, già destinatario di un provvedimento di espulsione, dicendo che le sue caratteristiche fisiche sarebbero quelle che i cercatori d'oro in Tunisia considerano buone per il loro interesse, mi pare francamente una motivazione molto particolare". "Dico quello che penso, ognuno ha l'autonomia di pensiero, io ho il mio ma non è uno scontro. È un tema che riguarda una sentenza specifica, ma l'interpretazione di un attacco alla magistratura mi fa molto riflettere perché penso di avere anche io il diritto a dire che non sono d'accordo se viene disapplicata una legge del governo", ha concluso Meloni.