Giorgia Meloni: "Cooperazione Italia-Germania fondamentale per Ue" | "Anarchici sono minaccia, restiamo uniti"

"Siamo due nazioni legate da un rapporto bilaterale esteso a quasi tutti i settori, un partenariato con una forte interconnessione economica, due economie complementari - ha dichiarato il premier a fianco del Cancelliere tedesco Olaf Scholz -. La nostra cooperazione è fondamentale per soluzioni europee su temi complessi in questi tempi, penso al prossimo Consiglio europeo su Ucraina e la competitività del sistema economico europeo".

"Sarò a Kiev prima del 24 febbraio" Il premier ha poi ribadito il sostegno dell'Italia all'Ucraina. "Sul sostegno all'Ucraina - ha sottolineato - la posizione italiana è stata chiarissima dall'inizio: abbiamo fatto ogni sforzo necessario e possibile. Poi ci si dividono le competenze: in questo momento stiamo lavorando con la Francia sulla difesa missilistica. Siamo arrivati al sesto pacchetto di aiuti, per un ammontare significativo e importante. Noi ci siamo e non faremo mancare il nostro sostegno per arrivare al dialogo. Aiutare l'Ucraina per portare gli attori al tavolo. Sarò a Kiev prima del 24 febbraio", ha annunciato Meloni. "C'è una forte sintonia tra Roma e Berlino: entrambi i Paesi hanno lavorato per sostenere l'autodifesa di Kiev, e continueremo a farlo fino a quando sarà necessario", ha affermato, inoltre, il presidente del Consiglio.

Migranti, "disponibile ad aprire consolati in Africa" "Non credo che aiutare questa gente, i trafficanti, ad arricchirsi sia il modo per affrontare la questione con responsabilità e solidarietà. Io sono disponibile ad aprire i consolati in Africa per far fare domande regolari e poi distribuire chi può entrare. Diverso è gestire mescolando regolari, irregolari, profughi, immigrati economici come se fossero la stessa cosa", ha aggiunto il presidente del Consiglio a proposito del tema migranti.



"Il Pnrr può essere meglio indirizzato su alcune parti" "Il Pnrr può essere meglio indirizzato, su alcune parti, per le priorità che abbiamo adesso"., ha detto ancora il presidente del Consiglio.

Energia, "Italia possibile hub di approvvigionamenti" "L'Italia così come la Germania è fortemente impegnata sul tema della sicurezza energetica, dopo l'invasione dell'Ucraina abbiamo velocemente lavorato alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento, abbiamo fatto un ottimo lavoro e vogliamo andare avanti: noi ci stiamo concentrando particolarmente sulla collaborazione con i Paesi ella sponda Sud del Mediterraneo per rendere l'Italia hub di approvviggionamento dell'energia", ha ribadito Meloni. "L'Italia, ha aggiunto, può "diventare rapidamente anche uno snodo per l'idrogeno verde, un fronte sul quale siamo molto concentrati".