Cospito, Meloni: "Sparò ancora dopo che ebbe la grazia nel 1991"

"Se stabilissi il principio che chiunque sta al 41 bis fa lo sciopero della fame e io lo tolgo dal 41 bis - ha continuato -, noi domani quanti mafiosi avremmo che fanno lo sciopero della fame? E se non tiriamo fuori quei mafiosi che fanno lo sciopero della fame al 41 bis altrimenti ci fanno saltare le macchine, quante macchine salterebbero?".

Secondo il premier, "il 41 bis è un istituto preciso che viene preso in considerazione in base alla gravità del reato e alla capacità che si ha di comunicare con l'esterno e se c'è una pericolosità in quella comunicazione. Cospito per questo finisce al carcere duro e comincia a fare lo sciopero della fame non solo perché rifiuta il carcere duro ma anche perché rifiuta l'istituzione del carcere".

Migranti, "in Ue io vado senza cappello in mano"

A Dritto e rovescio il premier ha parlato anche di migranti. "In Europa io vado senza cappello in mano", ha detto. "In questo breve periodo qualcosa p cambiato, perché per la prima volta la Commissione europea dichiara prioritaria la rotta del Mediterraneo centrale. Dice che abbiamo un problema e quel problema va affrontato come soluzione europea", ha aggiunto spiegando che "finora l'Italia è stata un po' abbandonata sulla rotta mediterranea, e non ha funzionato la posizione sostenuta dall'Italia in questi anni. I precedenti governi non erano così attenti su questa materia e mi pare che anche le proposte che si facevano erano sbagliate".