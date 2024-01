Meloni: "Mes è uno strumento obsoleto" | "Caso Degni? Grave che un magistrato sia militante, Schlein ne risponda"

"Le regole del nuovo patto di immigrazione e asilo sono migliori di quelle precedenti, ed è il motivo per cui l'ho sostenuto pur non essendo la mia priorità, perché c'è un meccanismo serio che impegna gli altri Paesi a un lavoro di redistribuzione" dei migranti e quindi "per noi è un meccanismo di garanzia", ma quel patto "non è la soluzione: non risolveremo mai problema se lo affrontiamo solo su come gestire i migranti una volta arrivati in Europa". Lo ha sottolineato il capo del governo Meloni parlando di migranti. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza organizzata alla Camera dei deputati con la stampa parlamentare.