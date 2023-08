Meloni: "Mi sono vergognata per conto non pagato da italiani in Albania"

Giorgia Meloni ha detto di essersi "vergognata" per il caso del conto non pagato da quattro turisti italiani in un ristorante di Berat, in Albania.

"L'Italia che voglio rappresentare non è una nazione che fa parlare di sé all'estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui", ha scritto sui social. Per questo, ha aggiunto il premier, "ho chiesto all'ambasciatore di andare a saldare il conto, che ho pagato personalmente. Eppure anche questo in Italia ha creato polemica, da parte di un'opposizione che evidentemente preferisce un'altra immagine dell'Italia".