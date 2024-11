Meloni: "Schlein risponda su Fitto, sarebbe da persone serie" | "Migranti? Rispetto i ruoli ma andrò avanti, piaccia o no alla sinistra"

L'appello di Giorgia Meloni a Elly Schlein sul voto in Parlamento europeo per l'incarico a Raffaele Fitto come commissario Ue è rimasto inascoltato. Lo ha affermato lo stesso premier a Perugia per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra, che sostiene Donatella Tesei alle Regionali in Umbria. "Da giorni chiedo alla segretaria del Pd di dire quale sia la posizione ufficiale del Pd su Fitto e non riesco ad avere una risposta. Dice: 'Non devo rispondere alla Meloni'. Non deve rispondere a me ma ai cittadini italiani, le persone serie fanno così. Rimango basita. Penso che ciascuno si debba assumere la responsabilità delle proprie scelte", ha sottolineato la Meloni.