Ue, fonti socialisti: "Non voteremo Fitto, la fiducia è rotta"

Lunedì sera i tre leader della maggioranza avevano deciso di aggirare temporaneamente l'ostacolo votando contestualmente i sei candidati vicepresidenti: la popolare Henna Virkkunen, i liberali Kaja Kallas e Stephane Sejourné, le socialiste Ribera e Roxana Minzatu e il conservatore Fitto. Non è servito a nulla. Tra socialisti e popolari sono volate accuse via via più pesanti. Nell'audizione all'Eurocamera, Ribera è stata duramente attaccata per le alluvioni in Spagna. E la linea del Ppe si è mostrata in linea con quella del Partido Popular: il sì alla fedelissima di Pedro Sanchez può arrivare solo dopo che Ribera avrà chiarito, nel Parlamento iberico, di non essere coinvolta nel disastro dell'alluvione di Valencia. Appuntamento che è calendarizzato per il prossimo 20 novembre, data considerata troppo distante visto il clima che si respira a Bruxelles.