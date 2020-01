Giorgia Meloni a "Quarta Repubblica": “Renzi vuol fare fuori Conte per fare un altro governo”

Giorgia Meloni è pronta ad andare alle elezioni “anche domani”. “Se oggi si andasse a votare con l’attuale sistema elettorale, il Rosatellum, noi avremmo una maggioranza schiacciante e un governo che dura 5 anni”, spiega la leader di Fratelli D’Italia, ospite di “Quarta Repubblica” dopo aver rivendicato il successo del suo partito alle Regionali e aver attaccato il governo.

“Il Movimento 5 Stelle è scomparso, chi rappresenta questo Parlamento?”, si chiede la presidente di Fdi che concorda con la teoria di Marcello Sorgi. “Renzi vuole far fuori Conte”, sostiene il giornalista in studio. “Renzi ha in testa di mandare a casa questo governo – aggiunge Meloni – ma non per andare a elezioni, per farne un altro”.

“Io non faccio governi con Renzi”, si affretta a precisare l’esponente del centrodestra. “Io per gli inciuci di palazzo, che stiamo in sella un anno e ci scarichiamo tutti la responsabilità, non sono la persona giusta”, conclude Meloni.