Giorgetti: "La Manovra richiederà sacrifici da parte di tutti"

Il target dell1% di crescita per quest'anno in Italia, ha affermato, è "realistico". E ha continuato: "L'andamento conferma queste aspettative. E' chiaro che c'è una situazione complessiva a livello internazionale, con la crisi in Medioriente che inevitabilmente condizionerà l'economia mondiale e italiana e c'è l'andamento non particolarmente felice di una economia come quella tedesca che impatta sulle forniture italiane. La manifattura e l’industria non va bene, ma oggi è più che compensata dall'andamento dei servizi".