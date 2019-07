Gelo tra Salvini e Conte: sfida sulla Manovra | M5s frena sulla flat tax: la progressività è irrinunciabile

Si aprono i lavori per la Manovra e in parallelo il nuovo fronte Lega-M5s. Adesso il gelo è prima di tutto fra Salvini e Conte. Il vice non le manda a dire al premier su Tav e ventilato ribaltone. Conte (con Di Maio e Tria) incontra le parti sociali, annunciando che i lavori "ufficiali per la Manovra iniziano in questo momento", derubricando il vertice al Viminale. I pentastellati depotenziano la flat tax con la proposta di un taglio al cuneo fiscale da 4 miliardi e rilanciando il principio di "progressività" come irrinunciabile. "Sono pochi 4 mld, serve coraggio", ribatte la Lega.