Gas ed energia, servono 10-15 miliardi: da Draghi no ai partiti sullo scostamento di bilancio, punta al price cap

Il governo al lavoro per fare fronte all'emergenza gas ed energia, e sostenere famiglie e imprese.

Sono almeno 10 o 15 i miliardi necessari per mettere in campo un provvedimento scudo, e servono subito. Misure indispensabili per non vanificare i 45 miliardi già investiti dall'esecutivo da inizio anno, che potrebbe arrivare sotto forma di nuovo decreto o come emendamento al decreto aiuti bis che deve ancora essere convertito in legge.