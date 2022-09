Gas e inflazione, Tremonti: "Quello che è successo in Ucraina porterà a un diverso disegno dell'Europa e a un diverso assetto dell'America"

"Quello che sta succedendo adesso con guerra e inflazione è un momento drammatico per la nostra vita".

Giulio Tremonti

Fratelli d'Italia

"Quarta Repubblica"

, economista e candidato conalle prossime elezioni del prossimo 25 settembre, commenta il caro vita che si sta abbattendo sul Paese: "I prezzi sono saliti su tutto e già da prima della guerra - ha spiegato in collegamento con- Quello che è successo in Ucraina porterà a un diverso disegno dell'Europa e a un diverso assetto dell'America".

Tremonti

sanzioni alla Russia e caro energia

, da molti indicato come possibile ministro dell'Economia in caso di una vittoria del centrodestra, spiega la sua visione su: "Una volta applicate, le sanzioni non possono essere revocate perché andrebbero a minare la credibilità - ha aggiunto -, certo c'è l'anomalia rappresentata dal fatto che nonostante le sanzioni, continuiamo a fare affari con la Russia. Tuttavia, la preoccupazione non c'è solo per l'energia ma anche per il cibo".