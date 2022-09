Mosca: Gazprom valuta di accelerare l'export di gas verso l'Asia

Gazprom sta discutendo con i partner l'opportunità di accelerare il reindirizzamento delle forniture di gas da ovest a est.

Lo ha detto il ministro dell'Energia russo, Nikolay Shulginov, in un'intervista alla Tass in occasione dell'Eastern Economic Forum, aggiungendo che "i materiali per avviare la costruzione del gasdotto verso la Cina attraverso la Mongolia sono quasi pronti". Mosca, ha poi spiegato, considera promettenti non solo i mercati asiatici ma anche quelli di Africa e Medio Oriente.