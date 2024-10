Garante della privacy: "Riflettere sull'accesso ai cellulari dei migranti"

L'articolo 12 del decreto flussi, spiega Stanzione, "legittima le autorità di pubblica sicurezza, in caso di inosservanza dell'obbligo di collaborazione del richiedente protezione internazionale o del migrante trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio, all'accesso immediato ai dati identificativi contenuti nei dispositivi elettronici e in eventuali schede in possesso dello straniero, nonché ai video contenuti nei medesimi dispositivi. L'accesso è previsto anche per i minori non accompagnati". Le garanzie procedurali sono la convalida da parte del tribunale dei minorenni per i minori e del giudice di pace per gli altri e la inutilizzabilità con relativa cancellazione dei dati acquisiti in caso di mancata convalida o convalida parziale. Alle operazioni di accesso è previsto possa presenziare il migrante.