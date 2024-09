Camera, sì alla stretta per i cittadini extra Ue sull'acquisto delle Sim

Tra le polemiche delle opposizioni, è arrivato il via libera della Camera alla stretta per i cittadini extra Ue sull'acquisto delle Sim, prevista dall'articolo 32 del ddl sicurezza. Tra i documenti che un operatore deve acquisire per vendere una Sim, oltre a quelli di identità, "se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea", deve esserci "copia del titolo di soggiorno", si legge nell'articolo. Se si è condannati per sostituzione di persona per poter sottoscrivere il contratto l'acquisto viene inibito "per un periodo da sei mesi a due anni". Bocciato l'emendamento soppressivo della norma proposto dal Movimento cinque stelle.