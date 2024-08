Gaffe su Napoli sull'Instagram di Sangiuliano, si dimette il social media manager

"Il consiglio dei ministri vara il comitato per celebrare 2 secoli e mezzo di Napoli", questa frase scritta in un'immagine postata sul profilo Instagram del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è costata il posto al suo social media manager. La città di Partenope festeggia infatti 2500 anni e non 250 come appare nel post. La card, rimasta online solo qualche minuto, ha subito fatto gridare a una gaffe del ministro, ma lo staff replica: "I social non li gestisce lui di persona, ma c’è un addetto". Poco dopo sull'account X di Sangennaro è arrivato l'annuncio: "L'errore sul profilo Instagram relativo alla nascita del Comitato nazionale 'Neapolis 2500' evidentemente è del mio social media manager. Per questo ho accettato le sue dimissioni".