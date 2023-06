Funerali Silvio Berlusconi, il feretro lascia il Duomo di Milano tra gli applausi

Il fondatore di Forza Italia è stato salutato da un lungo applauso, nel frattempo circa 5mila palloncini azzurri sono volati in cielo dalla sede di Mediaset a Cologno Monzese

Un lungo applauso ha accompagnato il feretro di Silvio Berlusconi, lungo la navata del Duomo, verso l'uscita al termine dei funerali di Stato. Nella piazza un altro applauso e il coro "C'è solo un presidente" hanno accolto la bara del fondatore di Forza Italia, morto il 12 giugno all'età di 86 anni. Nel frattempo circa 5mila palloncini azzurri sono volati in cielo dalla sede di Mediaset a Cologno Monzese.

Tante le autorità presenti per l'ultimo saluto al leader di Forza Italia, dal presidente della repubblica Sergio Mattarella e i numerosi esponenti politici tra cui Giorgia Meloni e Antonio Tajani, ai calciatori che sotto la sua presidenza hanno contribuito a scrivere la storia del Milan, come l'ex centravanti Pippo Inzaghi e la bandiera rossonera Franco Baresi. Fino ai tanti personaggi dello spettacolo come Maria De Filippi, seduta accanto a Silvia Toffanin, Barbara d'Urso e Gerry Scotti.

"È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. È un uomo e ora incontra Dio", ha detto monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, durante l'omelia della celebrazione ricordando la figura di Berlusconi.