Napolitano, oggi i funerali laici alla Camera: presenti anche Macron e Steinmeier | Cosa prevede il cerimoniale

Il cerimoniale ha inizio alle 10:50, quando il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, accompagnato dal segretario generale Fabrizio Castaldi, si reca all'ingresso principale per accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Insieme si recheranno nella sala della Camera riservata al governo, dove saranno presenti il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, per accogliere i Capi di Stato esteri (il cui arrivo è previsto alle 11 circa). A seguire giungerà anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Fotogallery - Morto Giorgio Napolitano, in Senato bandiere a mezz'asta in segno di lutto

L'arrivo del feretro e l'inno nazionale

Intorno alle 11:15 il corteo con il feretro del presidente emerito della Repubblica lascerà il Senato. All'arrivo del corteo in piazza Montecitorio saranno resi gli onori militari, con l'inno nazionale. Quindi, il feretro sarà condotto all'interno della Camera, nella sala dei ministri, per gli omaggi dei Capi di Stato e delle autorità istituzionali. A seguire l'ingresso in Aula, dove la commemorazione inizierà alle 11:45. Il primo degli interventi previsti è quello del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Al termine l'Aula osserverà un minuto di silenzio, poi prenderà la parola il presidente del Senato La Russa.