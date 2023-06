2 Giugno, il passaggio delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma

In diretta a "Mattino Cinque News" il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale che saluta la Festa della Repubblica

In occasione del 77° anniversario della Festa della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende parte alla parata militare che fa risuonare orgogliosamente lo spirito patriottico del popolo italiano e celebra l'inizio dell'Italia Repubblicana. Dopo due anni di stop causa Covid, è stata deposta una corona d'alloro con nastro tricolore all'Altare della Patria nell'attesa del sorvolo delle Frecce Tricolori sui cieli di Roma.

L'emozionante passaggio della Pattuglia Acrobatica Nazionale, meglio conosciuta come Frecce Tricolori, ha dato il via alla parata che da piazza Venezia, cuore pulsante della Capitale, sfila lentamente per il viale dei Fori Imperiali fino ad arrivare al Colosseo, dove gli spettatori possono ammirare la parata. Oltre alle maggiori cariche istituzionali politiche, hanno partecipato alla manifestazione i rappresentanti della sanità e i sindaci.