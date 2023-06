2 giugno, Mattarella: ci guidano i valori della Repubblica e della Costituzione | Meloni: patria frutto di sacrifici che si compiono insieme

2 giugno, llle celebrazioni per il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica

Dopo il tributo al milite ignoto, suggelato dal passaggio delle Frecce tricolore, Mattarella ha lasciato l'Altare della Patria a bordo della Lancia Flaminia presidenziale insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto diretto ai fori imperiali per assistere alla parata delle Forze Armate.

"Da Forze Armate contributo alla pace nel mondo"

"Ai valori della Repubblica e della Costituzione si ispira l'azione delle Forze Armate, che contribuiscono in maniera significativa alla cornice di sicurezza della nostra comunità nazionale e alla causa della pace nel mondo", ha detto il presidente della Repubblica, in un messaggio inviato al capo di Stato maggiore della Difesa Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. "La comunanza di intenti e la sinergia che esprimono con i contingenti di altri Paesi, nell'ambito delle missioni determinate dalla comunità internazionale sono elementi cruciali per la costruzione di una architettura di sicurezza condivisa, fondamento di stabilita' sociale e benessere collettivo", ha aggiunto il Capo dello Stato.