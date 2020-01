Frasi su Salvini, Linus bacchetta Fabio Volo: "Non era autorizzato, mi scuso"

"E' un comizio, non si fa" - Tramite social, dunque, è arrivata la tirata d'orecchie di Linus a Fabio Volo. Il direttore di Radio Deejay ha scritto: "Viviamo in un'epoca in cui si pensa che si possano affrontare temi delicati come la politica sulle pagine di un social network. Non si può". Linus ha bacchettato Volo per essersi espresso in maniera scomposta e senza essere autorizzato. "È un comizio quando una persona esprime dei concetti e chi hai di fronte sai già che non avrà modo di ribattere. Per questo non si fa", ha sottolineato.

L'errore è nel linguaggio - Linus ha poi aggiunto di ritenere "sacrosanto e condivisibile" "quello che ha detto Fabio, cioè che Salvini a Bologna si è comportato da bullo arrogante". Ma, ha sottolineato, "si passa dalla parte del torto nel momento in cui lo si fa usando il linguaggio che ha usato Fabio". E qui il riferimento è alle parole del conduttore che, riferendosi al leader della Lega, aveva detto: "Vai a suonare ai camorristi se hai le palle... Fallo con i forti lo splendido, non con i deboli , str...".