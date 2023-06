12 giugno 2023 11:01

Fotogallery - Silvio Berlusconi, il cordoglio social dalla politica allo spettacolo

Silvio Berlusconi è morto. I social sono invasi di messaggi di cordoglio per la scomparsa del presidente che ha segnato più di una generazione in molti campi, dalla politica allo spettacolo passando per lo sport. Tra i primi a twittare Matteo Renzi ("Ha avuto un impatto senza precedenti"), Carlo Calenda ("Ha lottato fino alla fine con un coraggio incredibile") ed Enrico Letta ("Ha fatto la storia del nostro Paese"). Il Monza ricorda il suo presidente ("Un vuoto che non potrà mai essere colmato") e cambia la foto profilo, dallo stemma rosso brillante al nero.