27 maggio 2022 22:55

L'ultimo saluto a Ciriaco De Mita, anche Mattarella ai funerali

Sulla bara la fascia tricolore da sindaco di Nusco, ultimo incarico ricoperto dopo aver speso una vita nelle istituzioni e per la Dc. Una folla commossa ha dato l'addio a Ciriaco De Mita, scomparso a 94 anni: in prima fila il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, poi il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, tanti esponenti politici di oggi e di ieri. La piccola cattedrale di Nusco non è stata in grado di accogliere tutti coloro che intendevano partecipare alle esequie: è stato necessario contingentare gli ingressi, transennare per motivi di sicurezza l'accesso alla chiesa e allestire un maxischermo, in una piazza poco distante, per poter seguire l'intero rito.