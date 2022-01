22 gennaio 2022 17:37

Il dopo-Mattarella si avvicina, weekend di scatoloni al Quirinale

Nelle sale del Quirinale si fa posto al prossimo inquilino. Weekend di scatoloni e traslochi, dunque, per lo staff di Sergio Mattarella, in attesa dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. E a renderci partecipi dei lavori che fervono nel Palazzo c'è Giovanni Grasso, il portavoce di Mattarella, reso celebre dal famoso fuorionda "presidenziale" prima di uno dei più accorati messaggi al Paese che il Capo dello Stato registrò a inizio pandemia da Covid, il 27 marzo 2020, "Giovanni, anch'io non vado dal barbiere". "Fine settimana di lavori pesanti…", scrive su Twitter proprio Grasso, postando una foto che raffigura gli scatoloni in via di riempimento nella sua stanza al Quirinale. Cambiata, poi, anche l'immagine del profilo sul social network e su whatsapp: via la foto del torrino che svetta sull'ex palazzo dei Papi e spazio a uno scatto che lo ritrae, più personale.