Covid, in isolamento i portavoce di Mattarella e Conte

Il Covid bussa alle porte delle cariche istituzionali più alte. Al Quirinale è risultato positivo il portavoce del presidente Mattarella Giovanni Grasso. A Palazzo Chigi è finito in autoisolamento fiduciario Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Conte. Per quanto riguarda Casalino è risultato positivo asintomatico il suo compagno José Carlos. "Sto discretamente bene e non ho avuto contatti con il Capo dello Stato", assicura Grasso.

Il portavoce di Mattarella: "No contatti con presidente da giovedì" - Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è risultato positivo al Covid-19 ed è sintomatico. Grasso, nel rendere nota la notizia, ha precisato che giovedì e venerdì, giorni di potenziale contagiosità, non ha avuto contatti diretti con il Presidente Mattarella. Al Quirinale sono già partite le previste procedure di sanificazione e controllo. "Da stamattina non ho febbre e sto discretamente bene, - comunica Grasso. - Tengo sotto controllo la saturazione dell'ossigeno e i valori sono assolutamente nella norma. Mercoledì pomeriggio avevo fatto il tampone ed ero risultato negativo". "Per fortuna giovedì e venerdì (giorni in cui ero potenzialmente infettivo) non ho avuto contatti diretti con il Presidente. Ora sono in isolamento a casa. Mio figlio e mia moglie sono negativi. Incrociamo le dita e occhio al virus: è veramente infido", conclude il portavoce del Presidente.

Casalino in isolamento fiduciario, il compagno è positivo - Rocco Casalino è in autoisolamento fiduciario a seguito della riscontrata positività del suo compagno e convivente José Carlos, lunedì scorso. A quanto si apprende, al momento, i primi due tamponi effettuati lunedì e martedì sono risultati negativi, ma il portavoce del presidente del Consiglio dovrà sottoporsi ad altri tamponi. Il suo ultimo contatto con il premier Conte è avvenuto nella giornata di lunedì, mantenendo la distanza di sicurezza. Il compagno di Rocco Casalino è asintomatico. Il portavoce del premier sta trascorrendo la quarantena fiduciaria in casa con lui.