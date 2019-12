E anche l'altro Matteo scivola... sulla Nutella: Renzi prova i biscotti e scattano i meme con Salvini

Matteo Renzi e Matteo Salvini, cosa li accomuna, al di là della distanza politica? La Nutella, nel bene e nel male. Perché la crema spalmabile della Ferrero torna a far capolino nell'agone politico della domenica. E' bastato, infatti, un tweet del leader di Italia Viva che fa colazione con i nuovissimi Nutella Biscuits nella confezione tubolare, che il Web si è scatenato a colpi di meme, accomunando i due Mattei nel loro amore-odio per la crema di nocciole più famosa al mondo. Da "scemo e più scemo" a "non chiamerò mai un figlio Matteo" e "manca 'bacioni'", tra i commenti più diffusi. E qualcuno scomoda anche la celebre scena di Nanni Moretti con il suo barattolo gigante in "Bianca". Ecco, allora, una carrellata dei meme più divertenti con l'hashtag #nutellabiscuitsm che è diventato in poche ore top trend di Twitter Italia