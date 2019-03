Foto di bimbi Down sui social, il leghista Casali si scusa e chiude il profilo

Il social media manager della Lega Toscana , Augusto Casali , è finito al centro della bufera sui social per aver postato mercoledì sul suo profilo privato Twitter la foto di tre bambini affetti da sindrome di Down , con la scritta "Facebook, Instagram e Whatsapp in questo momento". Il riferimento è al blocco che ha colpito i tre social. Casali, preso di mira da altri utenti, ha prontamente cancellato il profilo Twitter e chiesto scusa.

Casali, che prima di cancellare il profilo si definiva su Twitter "fondatore e capo admin di ‘dioimperatoresalvini", ha spiegato con un post su Facebook la sua posizione: "In queste ore sta avvenendo su Twitter un polemica su di un mio presunto post contro persone affette da sindrome di Down. Twitter è un social che neanche utilizzo dove a malapena si può riscontrare la presenza di un mio account; post ironici sono solito farli, gestendo una comunità di oltre 30.000 persone basata proprio sull'ironia politica, che già ha suscitato polemiche simili. È ovvio che non ho assolutamente niente contro le persone affette da sindrome di Down, alle quali comunque chiedo scusa per l'incomprensione".



La "gogna mediatica" - "Ignoro le decine di ingiurie subite dopo un'ironia incompresa, voglio solo testimoniare come la cosiddetta 'gogna mediatica' sia fatta da tutte le parti politiche, non solo da 'noi': è normale nei social, già l'ho vissuta e l'affronto anch'essa con ironia, coerentemente con cosa faccio. Ci tengo però infine a notare con altrettanta ilarità come suddette ingiurie provengano unicamente da una parte politica la quale si fa da decenni avvocato per potere abortire individui affetti da tale sindrome".