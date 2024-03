Forza Italia, Tajani: "Obiettivo 20% alle politiche, aperti ad altre forze di centro"

E' l'obiettivo di Antonio Tajani, leader di Forza ItaIia, che parla al Corriere della Sera dopo il successo del voto in Abruzzo. L'ambizione è "aggregare l'area che sta fra Meloni e Schlein, che è molto vasta e che cerca rappresentanza. Siamo aperti ad accordi politici con tutti coloro che condividono i nostri stessi valori e la voglia di portare avanti battaglie per la giustizia, per la riduzione delle tasse, per una politica estera seria".

Tgcom24

L'elettorato di Forza Italia - Fi, spiega Tajani, si rivolge "a chi non è andato a votare in primo luogo, ma certamente a forze di centro con cui siamo già in contatto, liste civiche, movimenti. Sul territorio, dove Bardi e Cirio sono stati giustamente ricandidati, anche magari a chi finora si è schierato nel fronte avverso e guarda con interesse alla crescita di un'area moderata per incidere". Porta aperta anche Iv e Azione. "Sul piano locale, se vogliono confrontarsi, noi ci siamo - risponde - Lo troverei abbastanza normale, visto anche la provenienza moderata dei nostri candidati".

Alle Europee ognuno per la sua strada - "Alle Europee - spiega il leader di Fi - ognuno farà la sua corsa. Noi puntiamo sul voto utile, che significa scegliere chi in Europa avrà un ruolo determinante per il destino dell'Italia: ovvero noi, che siamo nel Ppe, il partito al quale toccheranno le scelte sulla prossima commissione e i prossimi vertici istituzionali. Ognuno correrà in autonomia". Quanto alla sua candidatura Tajani non s sbilancia: "E' prematuro dirlo. Mi confronterò con Meloni e Salvini e insieme decideremo cosa sia meglio per i nostri partiti e per la coalizione. Posso dire che ho chiesto a Letizia Moratti e a Gabriele Albertini di candidarsi, spero nella loro disponibilità".

In Sardegna Fi ha doppiato la Lega - "Mi aspettavo la nostra crescita - osserva Tajani - . Sulla Lega a noi non interessa la battaglia interna. Interessa ampliare l'area di consenso della coalizione, non rubare voti agli alleati. Una FI forte in una coalizione perdente non servirebbe a nulla".